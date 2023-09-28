В Монголии полным ходом идет строительство новой станции очистки сточных вод при поддержке КНР

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии полным ходом идет строительство нового очистного сооружения, финансируемого за счет средств льготного кредита КНР.

Этот проект общей площадью 178 тыс. кв. метров строится в столичном районе Сонгинохайрхан и является знаковым проектом в рамках предложенной Китаем инициативы «Пояс и путь» и прагматичного сотрудничества между Китаем и Монголией.

«На данный момент степень завершенности строительства основного сооружения достигла 82 проц. Оборудование в основном было изготовлено на китайском заводе и начало поставляться на стройплощадку упорядоченным образом», — сказал в среду главный инженер проекта China Tiesiju Civil Engineering Group Чжан Цзявэй.

Церемония закладки фундамента и начала строительства нового очистного сооружения, финансируемого при поддержке Китая, состоялась в начале 2019 года, но из-за пандемии строительные работы были отложены почти на три года, т.е. до весны этого года.

Введенный в эксплуатацию в 1964 году действующий завод по переработке сточных вод в Улан-Баторе не имеет системы переработки ила и отходов. Из-за этого тяжелые металлы высыхают за его пределами, вызывая загрязнение воздуха.

По словам специалистов, мощность нового завода по переработке сточных вод в Улан-Баторе составит 250 тыс. куб. метров в сутки. «Новое очистное сооружение поможет улучшить городскую окружающую среду и экологию», — добавили они.

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