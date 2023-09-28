Северная Корея депортировала сбежавшего к ним американского солдата

Трэвис Кинг

CentralAsia (CA) - Северная Корея приняла решение о депортации американского солдата Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию КНДР в июле 2023 года, сообщает государственное северокорейское информационное агенство ЦТАК.

В КНДР отметили, что расследование в отношении дезертира завершили.

«По данным расследования соответствующего ведомства КНДР, Трэвис Кинг признался, что незаконно вторгся на территорию республики из-за антипатии к бесчеловечному издевательству и расовой дискриминации внутри вооружённых сил США и разочарования в неравноправном американском обществе», – говорится в сообщении.

Однако власти Северной Кореи решили депортировать Трэвиса Кинга.

Рядовой армии США Трэвис Кинг уже находится под стражей в США, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что Соединённые Штаты «обеспечили возвращение рядового Трэвиса Кинга».

Салливан поблагодарил правительство Швеции за помощь в качестве поручителя для США в КНДР, а также правительство Китая за помощь в транзите солдата.

Как раннее сообщал министр обороны США Ллойд Остин, 18 июля во время ознакомительной поездки в Объединённую зону безопасности на границе между двумя Кореями Трэвис Кинг преднамеренно и без разрешения пересёк границу Северной Кореи. Накануне побега военнослужащий должен был понести дисциплинарное наказание в американских вооружённых силах.

Позже в КНДР заявили, что сбежавший в их страну американский солдат просит убежища.