экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — Последствия взрыва и пожара в Ташкенте
Предыстория: В Ташкенте произошел сильный взрыв и пожар. Есть пострадавшие

CentralAsia (UZ) -  28 сентября в 2:43 ночи на складе компании «Интер логистика» в массиве Строителей Сергелийского района Ташкента произошел сильный взрыв.

За взрывом последовал масштабный пожар, который до сих пор не потушен. Звук взрыва был слышен за многие километры, а огонь и поднимающийся дым можно было увидеть из разных частей города. В 5:02 огонь был локализован.

Корреспондент «Газеты.uz» сообщает, что взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах жилого массива много машин скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.

МВД Узбекистана назвало причиной взрыва удар молнии.

По информации узбекского Минздрава, в результате инцидента есть пострадавшие, но их количество пока не раскрывается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com