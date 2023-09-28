Фото — Последствия взрыва и пожара в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - 28 сентября в 2:43 ночи на складе компании «Интер логистика» в массиве Строителей Сергелийского района Ташкента произошел сильный взрыв.

За взрывом последовал масштабный пожар, который до сих пор не потушен. Звук взрыва был слышен за многие километры, а огонь и поднимающийся дым можно было увидеть из разных частей города. В 5:02 огонь был локализован.

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Корреспондент «Газеты.uz» сообщает, что взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах жилого массива много машин скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.

МВД Узбекистана назвало причиной взрыва удар молнии.

По информации узбекского Минздрава, в результате инцидента есть пострадавшие, но их количество пока не раскрывается.