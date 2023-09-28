Тенге ослаб на бирже. Глава Нацбанка Казахстана назвал причины

CentralAsia (KZ) - Последние недели обменный курс тенге к доллару США пробил отметку в 478 с начала декабря 2022 года. Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами рассказал о причинах ослабления курса тенге за последние две недели, сообщается на сайте Нацбанка.
Тимур Сулейменов отметил сочетание нескольких факторов в моменте:
глобальное укрепление доллара (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%);
возросший сезонный спрос со стороны импортёров;
принятое решение по снижению базовой ставки;
приостановление правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.
В совокупности всё это привело к краткосрочному ослаблению курса тенге, отметил глава Нацбанка.
«С точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платёжного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге», – добавили в Нацбанке.
Официальный курс доллара в Казахстане на 28 сентября составил 482,77 тенге.