Правительство Украины назначило троих новых заместителей министра обороны
- Азия и мир, политика
- 11:41, 28 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны страны. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Кабинетом министров назначены:
Юрий Джигир заместителем министра обороны Украины;
Наталья Калмыкова заместителем министра обороны Украины;
Екатерина Черногоренко заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
18 сентября Кабинет министров Украины уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства. 5 сентября Верховная рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. 6 сентября новым министром был назначен Рустем Умеров.
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