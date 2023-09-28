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Правительство Украины назначило троих новых заместителей министра обороны
Предыстория: Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны

CentralAsia (CA) -  Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны страны. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Кабинетом министров назначены:

Юрий Джигир заместителем министра обороны Украины;

Наталья Калмыкова заместителем министра обороны Украины;

Екатерина Черногоренко заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

18 сентября Кабинет министров Украины уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства. 5 сентября Верховная рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. 6 сентября новым министром был назначен Рустем Умеров.

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