экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В результате взрыва в Ташкенте погиб 16-летний мальчик
Предыстория: В Ташкенте произошел сильный взрыв и пожар. Есть пострадавшие

CentralAsia (UZ) -  В результате произошедшего ночью 28 сентября взрыва в Сергелийском районе Ташкента погиб 16-летний мальчик. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу хокимията (администрации) района.

По имеющейся информации, на голову мальчику упала оконная рама. Он был учеником 11 класса школы № 305.

Информации о других жертвах пока не поступало.

Число пострадавших не уточняется, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Взрыв произошел на складе компании «Интер логистикс». Сообщение о происшествии поступило в МЧС Узбекистана в 02:43. На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов, пожар удалось локализовать к 5 часам утра.

К тушению пожара после взрыва и ликвидации последствий привлекли вертолет Министерства обороны и сотрудников Национальной гвардии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com