В результате взрыва в Ташкенте погиб 16-летний мальчик

CentralAsia (UZ) - В результате произошедшего ночью 28 сентября взрыва в Сергелийском районе Ташкента погиб 16-летний мальчик. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу хокимията (администрации) района.

По имеющейся информации, на голову мальчику упала оконная рама. Он был учеником 11 класса школы № 305.

Информации о других жертвах пока не поступало.

Число пострадавших не уточняется, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Взрыв произошел на складе компании «Интер логистикс». Сообщение о происшествии поступило в МЧС Узбекистана в 02:43. На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов, пожар удалось локализовать к 5 часам утра.

К тушению пожара после взрыва и ликвидации последствий привлекли вертолет Министерства обороны и сотрудников Национальной гвардии.