Главы генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте. Фото

CentralAsia (UZ) - Во Дворце международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В нем приняли участие делегации министерств обороны Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

⇳

Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла.

В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь, отметили в Минобороны.