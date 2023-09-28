При взрыве на складе в Ташкенте пострадали 163 человека, - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) - При взрыве в Ташкенте, который произошел ночью 28 сентября, пострадали 163 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

24 пострадавших госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы, а также в роддом №1. Тяжелораненых среди них нет. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь.

В Минздраве подтвердили гибель подростка 2006 года рождения: он был доставлен в больницу без признаков жизни.

«В лечебных учреждениях создан запас всех необходимых медикаментов для оказания оперативной и качественной медицинской помощи», — заявили в Минздраве.

Тем временем по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана правительственная комиссия для расследования чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе Ташкента. Комиссию возглавил вице-премьер Очилбой Раматов.

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Взрыв произошел на складе компании «Интер логистикс». Сообщение о происшествии поступило в МЧС Узбекистана в 02:43. На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов, пожар удалось локализовать к 5 часам утра. К тушению пожара после взрыва и ликвидации последствий привлекли вертолет Министерства обороны и сотрудников Национальной гвардии. Власти Ташкента занялись работой по оценке и поэтапному возмещению материального ущерба пострадавшим.