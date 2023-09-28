Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане. Его обвиняют в финансировании терроризма

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- 14:16, 28 сентября 2023
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|Предыстория: Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна
CentralAsia (CA) - Азербайджанский суд арестовал бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщает служба госбезопасности Азербайджана.
Варданяну предъявили обвинение по статьям о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы.
По версии азербайджанских властей, в 2022 году Варданян «с целью совершения террористических актов и диверсий» незаконно пересек границу Азербайджана, после чего проник в «зону временного пребывания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана». Там он, считают следователи, организовывал и финансировал деятельность незаконных вооруженных групп, «которые проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям».
Рубен Варданян арестован в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма.— Холод (@holodmedia) September 28, 2023
Также Варданяна обвиняют в «создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом» и незаконном пересечении границыhttps://t.co/GPJPyHXApb pic.twitter.com/7lubZX6h5M
Пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна 27 сентября. Сообщалось, что его доставили в Баку и передали «компетентным органам для принятия соответствующего решения». Жена Варданяна Вероника Зонабенд говорила, что ее мужа задержали при попытке выехать в Армению из Нагорного Карабаха.
Рубен Варданян с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116-е место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022 года бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го.