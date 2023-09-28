По факту взрыва в Ташкенте возбуждено уголовное дело

CentralAsia (UZ) - По факту взрыва в Сергелийском районе Ташкента Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело — по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 259 («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия»). Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Сформирована следственная группа из специалистов соответствующих органов. Для установления причин пожара назначена судебная экспертиза, в срочном порядке проводятся следственные действия.

Взрыв произошел ночью 28 сентября на складе компании «Интер логистикс». В результате разрушения получили близлежащие здания, пострадали 163 человека, один подросток погиб.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС Узбекистана в 02:43. На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов, пожар удалось локализовать к 5 часам утра. К тушению пожара после взрыва и ликвидации последствий привлекли вертолет Министерства обороны и сотрудников Национальной гвардии.

Власти Ташкента занялись работой по оценке и поэтапному возмещению материального ущерба пострадавшим.