Какой будет погода в Узбекистане в октябре

CentralAsia (UZ) - Как часто бывает в Узбекистане, сентябрь в этом году был сухим, с очень комфортным температурным фоном, говорится в прогнозе Узгидромета на следующий месяц.

По большей части территории страны дожди в сентябре не выпадали совсем или были несущественными. Температура воздуха была в пределах +27…+32 градуса, по югу в отдельные дни — до +35…+39 градусов.

С такой же сухой и умеренно тёплой погоды начнётся в этом году и октябрь.

В первую неделю месяца ожидается преобладание погоды без осадков. В ночные и утренние часы будет ощущаться бодрящая прохлада с температурой воздуха в пределах +11…+16. В дневные часы солнечные лучи будут прогревать воздух до +23…+28 градусов, по югу местами до +30.

В дальнейшем до конца месяца по территории Узбекистана ожидается колебание температуры ночью от +10…+15 градусов до +3…+8 градусов, днём от +23…+28 до +13…+18 градусов.

По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области во второй половине месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Такие температуры близки к климатической норме октября.

Дожди в октябре ожидаются в конце первой декады, а также в отдельные дни второй и третьей декад.

Согласно климатической норме, по большей части территории Узбекистана в октябре бывает от 4 до 8 дней, по крайнему югу республики — от 1 до 3 дней с выпадением осадков. Осадки выпадают преимущественно в виде дождя, но при резких похолоданиях не исключён кратковременный переход дождя в снег.

Среднемноголетнее значение ночной температуры воздуха составляет +6…+11 градусов, но нередко в октябре, особенно во второй половине месяца отмечаются первые осенние заморозки, отметили синоптики.

Дневная температура в октябре обычно колеблется от +23…+28 до +10…+15 градусов.

«Но, конечно, природа вносит свои коррективы, и иногда фактическая температура или количество осадков могут значительно отличаться от климатической нормы», — подчеркнули в Узгидромете.

В Ташкенте, например, за всю 150-летнюю историю метеорологических наблюдений значение максимальной температуры воздуха в отдельные годы достигало +33…+35 градусов. Абсолютный максимум октябрьской температуры составляет +37,5 градуса, он наблюдался в 1941 году.

Рекорд минимальной температуры в октябре для Ташкента составляет 11,2 градуса, но было это очень давно, в начале прошлого века. За последние 30 лет минимальная температура в Ташкенте не опускалась ниже 1−2 градусов ниже нуля.

Самым дождливым по всей территории Узбекистана за последние 30 лет был октябрь 2015 года. В Ташкенте в тот год количество осадков в октябре превысило норму в 3,5 раза, при этом за два дня выпало 45 мм, что почти в 2 раза больше месячной нормы октября.

В отдельные годы число дней с осадками за месяц не превышает 2−3 дней, и очень редко выпадают октябри, когда осадков в Ташкенте не выпадает вообще. Последний раз такое было в октябре 2020 года.