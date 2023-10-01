Морской лёд в Антарктиде достиг экстремально низкого уровня,- ученые

CentralAsia (CA) - Морской лёд, который окутывает океан вокруг Антарктиды, достиг рекордно низкого уровня этой зимой, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр данных США о снеге и льде.

Сейчас на материке, как и во всём южном полушарии, закончилась зима. Площадь морского льда в Антарктиде достигла пика в этом году 10 сентября, когда он охватил 16,96 млн кв. км, что является самым низким зимним максимумом с начала спутниковых записей в 1979 году, сообщает NSIDC. Это примерно на 1 млн кв. км меньше льда, чем предыдущий зимний рекорд 1986 года.

Исследователи предупреждают, что этот сдвиг может иметь ужасные последствия для таких животных, как пингвины, которые размножаются и выращивают детёнышей на морском льду, а также ускоряет глобальное потепление за счёт уменьшения количества солнечного света, отражаемого белым льдом обратно в космос.

«Это не просто рекордный, это чрезвычайно рекордный год», – добавил старший научный сотрудник Национального центра данных США Уолт Мейер.

В южном полушарии времена года меняются местами: морской лёд обычно достигает максимума примерно в сентябре, ближе к концу зимы, а затем тает до самой низкой точки в феврале или марте, когда лето подходит к концу.

Протяжённость морского льда в Антарктиде летом также достигла рекордно низкого уровня в феврале, преодолев предыдущую отметку, установленную в 2022 году.