Северная Корея закрепила в Конституции политику наращивания ядерных сил

CentralAsia (CA) - Северная Корея приняла поправку к Конституции, закрепляющую ее политику в отношении ядерных сил и направленную на обеспечение «прав выживания» и «сдерживания войны», передает ЦТАК.

«КНДР является ответственным обладателем ядерного оружия и гарантом права страны на выживание и развитие, сдерживание войны, сохранение регионального и глобального мира и стабильности, разработку и интенсификацию разработки ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В ходе заседания Верховного народного собрания лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие нужно Пхеньяну для самообороны на фоне долгосрочной конфронтации с США и их союзниками.

Он указал на угрозу существования суверенных государств из-за «империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию». Ким Чен Ын пообещал укреплять солидарность со странами, выступающими против США.

В сентябре 2022 года Северная Корея приняла закон, который разрешает государству автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам КНДР.

Спустя два месяца Ким Чен Ын заявил, что конечная цель Северной Кореи заключается в том, чтобы обладать самыми мощными в мире ядерными силами — «самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, невиданной в столетии».