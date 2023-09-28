Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

CentralAsia (KZ) - Начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, сообщает Акорда.

В рамках визита глава государства проведёт переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Токаев также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

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