Токаев прибыл с официальным визитом в Германию
CentralAsia (KZ) - Начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, сообщает Акорда.
В рамках визита глава государства проведёт переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Токаев также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.
Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.
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