Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

CentralAsia (CA) - На 82-м году жизни скончался ирландский и британский актер, сыгравший Альбуса Дамблдора в серии фильмов «Гарри Поттер», Майкл Гэмбон. Об этом сообщает The Independent.

Артист скончался в окружении своей семьи в больнице в результате осложнений, вызванных приступом пневмонии.

«Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в сообщении, опубликованном от лица супруги актера Леди Гэмбон и его сына Фергюса Гэмбона.

Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Он начал свою карьеру с Британского Национального театра, которым руководил Лоренс Оливье.

Наиболее известной ролью артиста была роль директора школы волшебства Хогвартс, профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Помимо этого, артист участвовал в театральных постановках, а также сыграл в таких картинах, как «Король говорит», «Книга Илая», «Омен», «Эмма», «Сонная лощина», «Kingsman: Золотое кольцо». Всего его фильмография насчитывала 193 проекта.