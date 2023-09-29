Монголия обыграла Китайский Гонконг в мужском баскетболе 3х3

CentralAsia (MNG) - Монголия с небольшим перевесом победила Гонконг (Китай) со счетом 21–19, а китайский Тайбэй обыграл Иорданию со счетом 21–7 в мужском круговом турнире по баскетболу 3х3 на Азиатских играх в Ханчжоу в четверг.

Өлзий-Орших Мягмарсурэн отличился во время игры, забив два двухочковых подряд, увеличив преимущество Монголии до 15-10 за более чем три минуты до конца.

После этого Гонконг, Китай, боролся изо всех сил и отыгрался со счетом 19–20, оставив всего 15 секунд на часах. В критический момент Мягмарсурэн провел мяч и нанес победный бросок, помог Монголии первой набрать 21 очко и лишить Гонконг (Китай) каких-либо шансов на возвращение.

Гонконг, Китай, остается без побед после трех матчей. «Мы были близки после паузы, но в итоге проиграли. Соперник провел несколько быстрых атак, а нашей выносливости было недостаточно. Однако я верю, что если мы сможем больше тренироваться и работать в команде, мы сможем добиться лучших результатов», — Лам Сказал после игры Ман Кей Ансон из Гонконга, Китай.

Китайский Тайбэй продемонстрировал отличную стрельбу с внешней стороны, сделав 7 из 15 попыток и одержав комфортную победу над Иорданией. Китайский Тайбэй зарегистрировал рекорд побед-поражений 3-1 в круговой системе.

«Джордан не выигрывал до сегодняшней игры, поэтому мы знали, что они будут стараться изо всех сил, но мы не паниковали и подошли к игре со спокойствием», - сказал игрок китайского Тайбэя Ван Чжэ Юй.

В других играх Япония победила Южную Корею со счетом 21–17, Катар разгромил Кыргызстан со счетом 21–5, Иран обыграл Туркменистан со счетом 19–13, а Таиланд проиграл Казахстану со счетом 19–16.

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