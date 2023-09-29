Монголия выступила на пленарном заседании ООН высокого уровня

CentralAsia (MNG) - Посол и Постоянный представитель Монголии при ООН Энхболд Воршилов выступил на пленарном заседании высокого уровня, посвященном празднованию и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, состоявшегося 26 сентября 2023 года на полях 78-й сессии Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея Наций.

Постоянный представитель Энхболд подчеркнул, что безъядерный статус Монголии вносит значительный вклад в международные усилия по разоружению, предотвращению распространения ядерного оружия и его полной ликвидации. Он подчеркнул, что создание зон, свободных от ядерного оружия, является наиболее эффективным способом полной ликвидации ядерного оружия.

В пленарном заседании высокого уровня приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис и представители государств-членов ООН.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается ежегодно с 2014 года. В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи государства-члены, система Организации Объединенных Наций и гражданское общество, включая неправительственные организации, научные круги, парламентарии, массовые СМИ и отдельным лицам рекомендуется отмечать и пропагандировать Международный день путем повышения осведомленности и просвещения общественности об угрозе, которую представляет для человечества ядерное оружие, и необходимости его полной ликвидации.

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