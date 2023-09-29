Белорусская товарная биржа примет участие в выставке «Улан-Баторское партнерство»

CentralAsia (MNG) - Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) представляет свой стенд на международной выставке «Улан-Баторское партнерство», которая проходит в столице Монголии Улан-Баторе.

Стенд БУТБ предлагает посетителям выставки изучить возможности белорусской биржевой площадки и получить консультации по вопросам аккредитации и получения электронной цифровой подписи. Также есть возможность в режиме онлайн наблюдать за биржевыми торгами по различным товарным направлениям, а также изучать текущие заказы на покупку и продажу, размещаемые белорусскими предприятиями.

Участие в форуме является частью комплекса совместных мероприятий, проводимых Белорусской универсальной товарной биржей и ее брокером United Meres Machinery по организации биржевой торговли между Монголией и Беларусью.

«Улан-Баторское партнерство» — крупнейшее многоотраслевое выставочное мероприятие Монголии. Ежегодно она собирает сотни компаний, представляющих такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение, нефтепереработка, строительство и легкая промышленность. «Поэтому основная задача биржи на форуме – наладить контакты с представителями монгольского бизнеса и привлечь их к торгам в качестве продавцов или покупателей. Помимо презентации преимуществ биржевого механизма и демонстрации функциональности биржевой торговой системы, планируется провести B2B-переговоры с заинтересованными монгольскими предприятиями. Им будет предложено два варианта работы на биржевой площадке: самостоятельно или с помощью аккредитованного биржевого брокера. Что касается перспективных товарных позиций, то основное внимание будет уделено экспорту белорусской сельхозпродукции и нефтехимии в Монголию», — сообщили в пресс-службе БУТБ.

БУТБ рассчитывает использовать потенциал площадки промышленных и потребительских товаров, которая уже используется для реализации монгольской продукции. Однако непосредственные производители страны в торгах пока не участвовали.

Белорусская универсальная товарная биржа, основанная в 2004 году, провела свою первую торговую сессию в июне 2005 года. БУТБ является одной из крупнейших товарных бирж Восточной Европы. Его основная функция – содействие белорусским предприятиям в экспорте и иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. БУТБ реализует широкий ассортимент металлопродукции, продукции лесного хозяйства и сельского хозяйства, промышленных и потребительских товаров.

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