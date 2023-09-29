Белорусские производители представлены на выставке «Улан-Баторское партнерство» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Экспозиция Made in Belarus открылась на выставке «Улан-Баторское партнерство», которая проходит в Улан-Баторе (Монголия) с 28 сентября по 1 октября.

Экспозицию Made in Belarus открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик и почетные гости с монгольской стороны.

В белорусской экспозиции представлены шесть предприятий, представляющих отрасли пищевой промышленности, машиностроения, оборудования двойного назначения и товаров народного потребления.

Хотя Монголия известна большим рынком кашемира, белорусский производитель «Витебские ковры» привез новые образцы полипропиленовых ковров и коллекции классических ковров.

Минский молочный комбинат №1 представил широкий ассортимент продукции, в том числе молоко стерилизованное, сыры, сухое обезжиренное молоко, сыворотку, масло сладкосливочное, сырки глазированные шоколадом, молочные коктейли и безлактозную продукцию. В настоящее время компания принимает участие в выставках в Сирии и Монголии.

Минский автомобильный завод и «Гомсельмаш» демонстрируют автомобили, которые могут быть модифицированы с учетом требований страны и пожеланий покупателей в зависимости от предполагаемого использования.

Оптико-электронные приборы и системы наблюдения, в том числе приборы ночного видения, лазерные дальномеры и дальномерные модули, тепловизионные приборы наблюдения представлены научно-техническим центром «Лемт БелОМО».

На стенде ОАО «Зенит» представлена обширная линейка продукции и перспективных разработок, в том числе светодиодные фары и фонари для тяжелых условий эксплуатации, электротехническая продукция для лифтов, уличное и промышленное светодиодное освещение, системы дезинфекции помещений и лифтов и многое другое. Компания заинтересована в установлении деловых отношений с горнодобывающими, коммунальными и строительными компаниями.

Члены белорусской делегации уже провели ряд В2В-встреч, переговоров, в частности, с крупнейшей торговой компанией Монголии Nomin United.

27 сентября члены делегации встретились с послом Беларуси в Монголии Дмитрием Гореликом, чтобы обсудить пути активизации торгово-экономических отношений, продвижения белорусских товаров на монгольский рынок и особенности работы на монгольском рынке.

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