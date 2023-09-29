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Амарсайхан удостоен награды Pinnacle Career Achievement Award на фестивале Asian Pop-Up Cinema

CentralAsia (MNG) -  Монгольский писатель, актер, режиссер и продюсер Амарсайхан Балжинням был награжден премией за выдающиеся достижения в карьере на фестивале Asian Pop-Up Cinema: Season 17, который проходит в Чикаго с 8 сентября по 7 октября 2023 года, за его выдающуюся и устойчивую работу в более чем 20 фильмов и оригинальный сериал Netflix «Марко Поло».

София Вонг Боччио, основатель и исполнительный директор Asian Pop-Up Cinema, отметила, что Амарсайхан вошел в историю монгольского кино как первый монгол, вышедший на международную арену с ролью Арика Боке (брата Хубилая Хана) в оригинале Netflix. сериал Марко Поло. Первый полнометражный сценарий Амарсайхана «Вера» получил три номинации на Кинопремии Монголии, в том числе «Лучший фильм года», и стал самым кассовым фильмом.

Фестиваль Asian Pop-Up Cinema: Season 17 открылся режиссерским дебютом Амарсайхана Балжинняма «Урожайная луна» в качестве центрального фильма. После показа «Урожайной луны» зрители оживленно беседовали с режиссером фильма, актером Б. Амарсайханом и продюсером С. Ураном о фильме, особенностях монгольской культуры и наследия.

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