Банк Монголии проведет денежно-кредитную политику по снижению инфляции до 6% в следующем году

CentralAsia (MNG) - Президент Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран представил в парламент проект основного направления денежно-кредитной политики государства, которому предстоит следовать в 2024 году. В дальнейшем неопределенность во внешней экономической среде не уменьшится и ожидаются неожиданные колебания, однако ЦБ планирует продолжить политику, направленную на обеспечение внешнего и внутреннего баланса экономики. В этом контексте включается денежно-кредитная политика, направленная на доведение инфляции до однозначного показателя в среднесрочной перспективе и стабилизацию ее на уровне 6 (+/-2) %.

В этом году была поставлена ​​цель удержать инфляцию на однозначном уровне, но она реализуется недостаточно хорошо. «В 2023 году цель — удержать инфляцию на однозначном уровне. По состоянию на июль инфляция снизилась до 9,2 процента. К сожалению, в августе инфляция выросла. Ближе к 10 процентам. Мы ожидаем вернуться к однозначным цифрам к концу года», — сказала директор Департамента денежно-кредитной политики и прогнозирования Банка Монголии, Ургамалсувд Нанжид

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения