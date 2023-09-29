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Правительство Германии предоставит Монголии финансирование в размере 78 миллионов евро

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе прошли переговоры о сотрудничестве в целях развития между правительствами Монголии и Федеративной Республики Германия. Представителей правительства Монголии возглавил госсекретарь Министерства экономики и развития Батхуу Идэш, а представителей правительства Германии – глава Восточной и Центральной Азии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Яннис Неофиту.

Основной целью двустороннего сотрудничества Германии в области развития является поддержка процесса реформ Монголии, направленного на создание инклюзивного общества, сокращение бедности и обеспечение устойчивого экономического развития в соответствии с Программой устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года. Чтобы подчеркнуть продолжение двустороннего сотрудничества в целях развития, правительство Германии согласилось предоставить правительству Монголии самое большое финансирование в размере 78 миллионов евро в истории двусторонних переговоров о сотрудничестве. В рамках вышеуказанного финансирования до 29 миллионов евро кредитов могут быть конвертированы в финансирование национальных программ и потрачены на сектор здравоохранения через Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Германию и Монголию связывает древняя дружба, основанная на взаимопонимании и общих ценностях демократических принципов и устойчивого развития.

С момента перехода Монголии к демократии и рыночной экономике в 1990-х годах Германия последовательно поддерживала социально-экономическое развитие Монголии. По данным Министерства экономики и развития, льготные кредиты и гранты на сумму более 500 миллионов евро от Федеративной Республики Германия внесли значительный вклад в развитие и устойчивый рост Монголии.

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