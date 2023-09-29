Экспорт минеральных продуктов Монголии превысил 9 миллиардов долларов

CentralAsia (MNG) - Общий объем экспорта достиг 10 003,7 миллиона долларов США за первые восемь месяцев 2023 года, что на 2 263,1 миллиона долларов США или 29,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт минеральных продуктов достиг 9 миллиардов 176,5 миллиона долларов США и увеличился на 1 миллиард 889,8 миллиона долларов США, или на 25,9 процента, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Горнодобывающая продукция, такая как уголь, медный концентрат, железная руда, концентрат, цинковый концентрат, фторидная руда, концентрат, молибденовый концентрат, нефть, золото, серебро и катодная медь, составляет 91,7 процента от общего объема экспорта.

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