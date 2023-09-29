Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России

Касым Жомарт Токаев, Олаф Шольц

CentralAsia (KZ) - Во время брифинга для прессы в Германии президенту Касым-Жомарту Токаеву задали вопросы о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту России и Украины и соблюдении антироссийских санкций, сообщает Акорда.

«Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому г-ну канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьёзная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров», – заявил Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент отметил, что Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта.

«Что касается границы между Казахстаном и России, то она была в своё время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений», – сказал он.

Он также ответил на вопрос журналистов о соблюдении антроссийских санкций.

«Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Имеются контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», – отметил президент.

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