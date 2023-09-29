Взрыв на складе в Ташкенте: Повреждения получили 600 квартир

CentralAsia (UZ) - Исполняющий обязанности хокима Ташкента, заместитель председателя правительственной комиссии Шавкат Умурзаков озвучил предварительные данные о числе повреждённых домов в результате взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

По его словам, повреждены фасады, оконные рамы и стекла 592 квартир в 26 многоэтажных домах и 8 пунктах торговли и сервиса (в том числе в магазине сети M Cosmetic), 1 школы и 2 детских садов. Также повреждены крыши 24 многоэтажных и 25 частных домов.

По поручению президента создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

От ударной волны взрыва были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада, а также пострадали граждане (по данным Минздрава — 163 человека получили травмы, погиб один подросток 2006 года рождения).

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