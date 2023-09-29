В Узбекистане запретят ввоз, реализацию и производство пластика на заповедной территории

CentralAsia (UZ) - Министерство экологии, охраны окружающей среды Узбекистана внесло на рассмотрение проект документа о запрете на ввоз, реализацию и производство одноразовых изделий из пластмассы (кроме изделий из натуральных органических полимеров) на территориях, предназначенных для охраны природы, оздоровления и отдыха, а также в зонах, где расположены объекты материального культурного наследия.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан».

Согласно закону, за такое нарушение на граждан может быть наложено от 2-х до 5-ти БРВ (от 660 тысяч сумов до 1 млн 650 тысяч сумов), а на должностных лиц – от 5-ти до 10-ти БРВ (от 1 млн 650 тыс. до 3 млн 300 тыс. сумов).

При повторном нарушении граждан оштрафуют на 10-15 БРВ (от 3 млн 300 тыс. до 4 млн 950 тыс. сумов), а должностные лица от 15-ти до 20 БРВ (от 4 млн 950 тыс. до 6 млн. 600 тыс. сумов).

Граждане, совершившие правонарушение в крупном размере, будут оштрафованы на 20-25 БРВ (от 6 млн 600 тыс. до 8 млн 250 тыс. сумов), а должностные лица – от 25 до 30 БРВ (от 8 млн 250 тыс. до 9 млн 900 тыс. сумов).

Планируется, что закон вступит в силу 1 июля 2026 года. Целью является снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду, землю, воду и воздух, а также поддержание чистоты окружающей среды.