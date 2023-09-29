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В Турции ливни привели к подтоплениям в Стамбуле. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  Проливные дожди прошли на северо-запад Турции, что привело к подтоплениям в нескольких городах провинции Стамбул, сообщает Нaberturk.

Больше всего пострадал город Арнавуткёй, находящийся к северо-западу от города Стамбул. Подтопления зафиксированы также в городах Силиври, Чаталджа и Санджактепе.

За последние 12 часов от жителей поступило более 1 500 обращений, помощь им оказывают сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям.

Согласно последним данным, погибших, пострадавших и нанесенного постройкам и домам ущерба нет.

Власти провинции при этом предупреждают, что проливные дожди в Стамбуле продолжатся в пятницу в первой половине дня.

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