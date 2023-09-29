В Турции ливни привели к подтоплениям в Стамбуле. Фото, видео
- Азия и мир, общество
- 11:01, 29 сентября 2023
- Просмотров: 1244
- Обновлено: 11:05, 29 сентября 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Проливные дожди прошли на северо-запад Турции, что привело к подтоплениям в нескольких городах провинции Стамбул, сообщает Нaberturk.
Больше всего пострадал город Арнавуткёй, находящийся к северо-западу от города Стамбул. Подтопления зафиксированы также в городах Силиври, Чаталджа и Санджактепе.
За последние 12 часов от жителей поступило более 1 500 обращений, помощь им оказывают сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям.
Согласно последним данным, погибших, пострадавших и нанесенного постройкам и домам ущерба нет.
Власти провинции при этом предупреждают, что проливные дожди в Стамбуле продолжатся в пятницу в первой половине дня.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.