Момент пожара на свадьбе в Ираке, где погибло более 100 человек, включая молодоженов

CentralAsia (CA) - Более 100 человек погибли и по меньшей мере 150 пострадали во вторник в результате пожара, возникшего во время свадебного торжества в провинции Найнава на севере Ирака, сообщает «Би-би-си».

Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших.

По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей.

Точная причина пожара пока не называется, но специалисты склоняются к тому, что он начался из-за фейерверков, которые зажгли внутри помещения.

«Пожар привел к обрушению некоторых частей зала, при строительстве которого использовались недорогие строительные материалы. Они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», — заявили в управлении гражданской обороны Ирака.

Трагедия произошла в городе Бахдида (также известном как Эль-Хамдания или Каракош).

По данным МВД Ирака, причиной трагедии стало «нарушение правил техники безопасности, использование при строительстве легковоспламеняющихся материалов и, предположительно, фейерверки внутри помещения».

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Аллак сообщил в комментарии агентству Reuters, что подтверждена смерть 113 человек. По данным властей, число пострадавших составляет 150 человек, но эти цифры могут вырасти. По данным Al Arabiya, погибли 120 человек, пострадали 200.

Associated Press уточняет, что в Хамдании в основном живут христиане, и пожар произошел на свадьбе членов этой общины.

В среду и четверг в Большой Непорочной церкви в иракской Хамдании прошли похороны жертв пожара.

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В стране объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.

Премьер-министр Ирака Мухаммеж ас-Судани распорядился проверить все закрытые общественные места для массовых мероприятий на соответствие правилам пожарной безопасности. В среду МВД Ирака объявило о задержании 14 человек в связи с пожаром в зале свадебных торжеств, в том числе владельца помещения, распорядителя зала и устроителя шоу с использованием пиротехники.