Момент пожара на свадьбе в Ираке, где погибло более 100 человек, включая молодоженов

CentralAsia (CA) - Более 100 человек погибли и по меньшей мере 150 пострадали во вторник в результате пожара, возникшего во время свадебного торжества в провинции Найнава на севере Ирака, сообщает «Би-би-си».

Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших.

По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей.

Praying for all the victims in Bakhdida, #iraq 🇮🇶🕊️🙏🏼 pic.twitter.com/vdQzp27tyn