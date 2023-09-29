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Число погибших из-за взрыва бензовоза в Карабахе достигло 170
Предыстория: В Нагорном Карабахе взорвался бензовоз, сообщается о 200 пострадавших. Видео

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате взрыва цистерны с топливом в Нагорном Карабахе 25 сентября выросло до 170, сообщает портал 24News. Тела погибших перевезут в Армению для опознания и идентификации.

Взрыв в бензохранилище произошел на трассе Степанакерт—Аскеран. На заправочной станции выдавали бензин тем, кто уезжал из Нагорного Карабаха в Армению после того, как Азербайджан провели в регионе «антитеррористическую операцию». В результате взрыва пострадали около 300 человек.

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