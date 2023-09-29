Токаев: Казахстан не является анти-Россией

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего официального визита в Германию высказался в интервью «Казинформ» по поводу позиции Казахстана в вопросах санкционной политики против России.

Журналист попросил президента прокомментировать мнение некоторых СМИ и политиков о том, что Казахстан отходит от сотрудничества с Россией и «заигрывает с Западом».

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации»,— сказал президент.

Он добавил, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Также республика не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию.

«Что касается торговли традиционными товарами, то она растёт. В прошлом году объём казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка «Иннопром», которую посетила представительная российская делегация во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным», – отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества», – сказал президент Казахстана.

28 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. На встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем Токаев заявил, что Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму в отношении России.

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