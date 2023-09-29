Путин встретился с бывшим командиром ЧВК «Вагнер» Трошевым. Обсуждали «добровольческие формирования»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Кадры встречи опубликовал Кремль.

На встрече Путин обратился к Трошеву: «На последней нашей встрече мы обсуждали, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции».

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — сказал также президент.

Обращаясь к Трошеву, Путин поднял и социальные вопросы касаемо участников военной операции. Он напомнил о создании фонда «Защитники Отечества» (оказывает помощь ветеранам и членам семей погибших военных). «Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Андрей Трошев — полковник в отставке, бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Трошев уже работает в Минобороны РФ, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После мятежа Владимир Путин сообщил, что 29 июня у него была трехчасовая встреча с 35 командирами ЧВК «Вагнер» (на ней также был Евгений Пригожин). Под руководством Андрея Трошева Владимир Путин предлагал дальше служить бойцам ЧВК «Вагнер». По словам президента, под его началом бойцы «Вагнера» и служили последние 16 месяцев.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям «Вагнера». Он заявил, что бойцы «Вагнера» идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» отошли в полевые лагеря после переговоров Евгений Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко. В Кремле назвал действий вагнеровцев вооруженным мятежом. После мятежа бойцы «Вагнера» отошли в Беларусь, и даже проводили совместные учения с белорусскими военными.

23 августа частный самолет Embraer Legacy 600, летевший из Шереметьево в Пулково, разбился в Тверской области. На борту были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, они погибли.