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Дожди и понижение температуры прогнозируются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) -  30 сентября – 2 октября атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть Казахстана дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также на большей части страны в ночью и утром туман.Только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.

Температура воздуха на севере ночью 0+8, днем +10+23 градусов, на юге, юго-востоке +5+15, днем +18+25 градусов. Ночью на северо-западе, севере, в центре Казахстана ожидаются заморозки до 3 градусов.

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