экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД РФ прокомментировал слова Токаева о намерении соблюдать санкции против России
МИД РФ
МИД РФ
Продолжение: Токаев: Казахстан не является анти-РоссиейПредыстория: Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России

CentralAsia (KZ) -  Россия рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего воздействия. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя высказывания президента республики Касым-Жомарта Токаева о намерении Астаны следовать санкционному режиму западных стран против России.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», - отметили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами. «Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество. Такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других», - заключили в МИД РФ.

28 сентября Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России. Позднее он также заявил, что Казахстан «не является анти-Россией», и указал на контрпродуктивность санкционного противостояния для оздоровления международных отношений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com