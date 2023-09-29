Самая серьёзная вспышка в истории страны: почти 1000 человек умерли от лихорадки Денге в Бангладеш

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CentralAsia (CA) - За последние недели в Бангладеш от лихорадки Денге умерло около 1000 человек. По информации властей, это самая серьёзная вспышка этой болезни в стране, сообщает «Би-би-си».

Вспышка произошла из-за частых муссонных дождей, которые облегчили размножение комаров – переносчиков вируса лихорадки Денге. Представители общественного здравоохранения говорят, что нынешняя волна инфекций застала власти врасплох, поскольку она вызвана более сильным штаммом вируса.

По словам медицинских чиновников, за последние два месяца от лихорадки Денге ежедневно умирали до 20 человек, а число погибших в этом году превысило общее количество за последние 22 года.

Бангладеш начал кампании по предотвращению образование мест размножения комаров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекция зарегистрирована во всех 64 округах Бангладеш.

Больницы столицы Дакки переполнены, в них не хватает препаратов для пациентов с обезвоживанием.

Вирус денге передаётся через укусы комаров из рода Aedes. Лихорадка Денге обычно вызывает внезапное повышение температуры, сильную головную боль, сыпь и сильнейшие боли в ногах и суставах. По данным ВОЗ, у лихорадки Денге нет специального протокола лечения, а симптомы, сохраняющиеся в течение семи дней, обычно купируются обезболивающими. Однако в редких случаях вирус может быть смертельным.