Знаменитое 200-летнее «дерево Робин Гуда» срубили в Великобритании. Под подозрением 16-летний подросток. Видео

CentralAsia (CA) - 16-летнего подростка задержали по подозрению в вырубке всемирно известного дерева на севере Англии, сообщает The Telegraph.

Спиленное дерево возрастом более 200 лет было обнаружено прогуливающимися в национальном парке Нортумберлен утром 28 сентября.

Платан рос в овраге у вала Адриана – оборонительного укрепления. В 2016 году платан был признан деревом года Англии. Особенно знаменито дерево стало после выхода фильма 1991 года «Робин Гуд: Принц воров», в котором снимались Кевин Костнер и Морган Фриман. По легенде, хижина Робин Гуда располагалась в одном из дубов в Шервудском лесу, однако режиссер решил задействовать в натурных съемках именно этот платан.

Сотрудники национального фонда, владеющего этой землей, сообщили, что попытаются защитить пень, чтобы дерево могло снова вырасти. Организация также занимается сбором семян.

«Дерево было важным и знаковым элементом ландшафта на протяжении почти 200 лет и очень много значит для местного сообщества и для всех, кто посещает это место. Мы глубоко шокированы. Это выглядит как акт вандализма», – прокомментировал генеральный директор национального фонда Эндрю Поад.

Посетителям парка рекомендовали держаться подальше от этого места, пока проводится расследование.

Задержанному подростку инкриминируют вандализм. Сейчас он находится под стражей, его допрашивают правоохранители. Они выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.