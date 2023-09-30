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С приходом осени на Испанию и Японию обрушилась новая волна жары

CentralAsia (CA) -  С приходом осени на Испанию и Японию обрушилась новая волна жары - температура воздуха достигает 40 градусов.

Как пишет euronews, в Испании в ближайшие дни ожидается новая волна жаркой погоды. По данным Государственного метеорологического агентства, в эти выходные в некоторых районах страны температура воздуха будет достигать 40 градусов по Цельсию. Столь жарким начало осени получится из-за антициклона и воздушных масс из Сахары.

Рекордно высокую для этого времени года температуру в +35C фиксируют и в Японии. Столбики термометров поднялись так высоко в городах Сидзуока, Кувана префектуры Миэ и в городе Кофу в префектуре Яманаси. Местные жители укрываются от зноя с помощью зонтов, а для животных в зоопарках устанавливают вентиляторы.

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