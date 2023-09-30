Канал Moonbug запускается в Монголии

CentralAsia (MNG) - Детское медиа-предприятие Moonbug, принадлежащее Candle Media, запустит свой канал Moonbug в Монголии.

Канал, который сотрудничает с Univision в Монголии, представляет контент со всего портфолио объектов Moonbug и планируется запустить его на различных территориях в течение сентября.

Moonbug заявила, что в результате последних сделок число ее торговых партнеров на шести рынках Азии увеличилось до семи, что означает актуальность интеллектуальной собственности Moonbug среди местной аудитории.

Канал Moonbug на обоих рынках будет включать в себя контент, включающий CoComelon, Blippi, Gecko’s Garage, Arpo, Little Baby Bum, а также недавние приобретения, такие как Little Angel и Oddbods.

«Вместе с нашими партнерами из Univision мы с нетерпением ждем возможности подарить радость наших любимых шоу и персонажей большему количеству семей на территории Азии. Канал Moonbug — это не только место для высококачественных развлечений, но он также предоставляет семьям уникальный инструмент, который они могут использовать для создания программ в сочетании с запланированными программами. Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров за доверие, которое они оказали нашим объектам, и за фантастическое сотрудничество», — сказала Ясмин Захид, руководитель отдела дистрибуции и партнерства с брендами в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Moonbug Entertainment.

«Мы рады объявить о приобретении Moonbug, любимого детского канала, который идеально соответствует нашему видению содействия образованию и благополучию детей. В Univision мы стремимся предоставлять высококачественный, обогащающий контент, который не только развлекает, но и вдохновляет молодые умы. Исключительный контент Moonbug, созданный специально для наших самых маленьких зрителей, демонстрирует наше стремление создать позитивный и познавательный развлекательный опыт. Мы рады отправиться в это путешествие вместе с Moonbug, что еще больше укрепит нашу приверженность обеспечению роста и развития следующего поколения», — сказала Болорчимэг Ганбилэг, директор подразделения медиа-менеджмента департамента медиа-развлечений Unitel Group LLC.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения