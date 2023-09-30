Гала-концерт китайского фестиваля середины осени прошел в Монголии

CentralAsia (MNG) - В четверг вечером в столице Монголии прошел гала-концерт в честь китайского Праздника середины осени или Чжунцю.

Концерт под названием «Луна, выросшая над морем», был организован совместно Китайским культурным центром в Улан-Баторе и Монгольской государственной консерваторией музыки и танца.

«Фестиваль середины осени - это не только праздник для китайского народа, но и мост дружбы. Мероприятия к фестивалю прошли более чем в 50 странах мира», - заявила на концерте посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань.

посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань

Китай верит, что цивилизации растут благодаря обменам, сказала г-жа Шэнь, выразив уверенность, что под стратегическим руководством лидеров обеих стран Китай и Монголия будут стремиться создать новую модель обмена между людьми, между людьми. человеческие связи и взаимное обучение принесут больше пользы двум народам.

Китай и Монголия перевели классические произведения друг друга и сотрудничают в защите культурного наследия, заявил Загаржав Баянзул, руководитель Департамента стратегии и планирования политики развития Министерства культуры Монголии: «Концерт — это культурное и художественное мероприятие, которое демонстрирует гармоничные и добрососедские отношения между двумя народами».

В ходе часового концерта китайские и монгольские музыканты, певцы и танцоры исполнили попурри из известных китайских и монгольских произведений, вызвав продолжительные аплодисменты публики.

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