В Западной Монголии прогнозируется неблагоприятная зимняя погода

CentralAsia (MNG) - С 27 сентября в некоторых частях западной и западно-центральной Монголии начался сильный снегопад. Монгольское национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды (МНАММОС) предупредило об особенно сильном снегопаде в аймаках Баян-Өлгий и Ховд, а также в аймаке Завхан. Опасные условия передвижения, вероятно, связаны с обледенением дорог и ухудшением видимости из-за метели.

Власти, скорее всего, выпустят новые предупреждения или обновят/отменят существующие рекомендации по мере изменения погодных условий в ближайшие дни.

Помимо зимних осадков, сильные порывы ветра могут привести к периодам метели и снежных заносов. В пострадавшем районе вероятны спорадические отключения электроэнергии.

Зимняя погода, вероятно, приведет к перебоям в работе наземного и воздушного транспорта в пострадавшем районе в ближайшие дни. На региональных магистралях возможны задержки движения и коммерческого транспорта. Сложные и потенциально опасные условия вождения также вероятны на второстепенных и сельских дорогах в пострадавших провинциях. Власти могут закрыть участки шоссе, если условия вождения станут слишком опасными. Задержки и отмены рейсов возможны из-за сильного ветра и плохой видимости в аэропортах пострадавших районов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения