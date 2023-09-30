В Казахстане во время учебного полета упал самолет, два человека погибли

CentralAsia (KZ) - В Карагандской области Казахстана в 08:44 30 сентября потерпел крушение самолет UPLA286, сообщает комитет гражданской авиации Казахстана.

При совершении учебно-тренировочного полета самолет после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департамент по расследованию происшествии Министерства транспорта начал расследование по данному факту.

Как сообщили в КГА, погибли командир ВС (пилот-инструктор), который имел 1097 часов налета, и курсант военного института СВО.

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