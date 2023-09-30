Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

CentralAsia (CA) - Правительство Армении сообщило об эвакуации более 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха, передает Интерфакс.

«На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных лиц», - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге в субботу.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил в своем телеграм-канале, что в Карабахе осталось максимум несколько сотен человек, «большинство из которых - чиновники, сотрудники экстренных служб, волонтеры, некоторые люди с особыми потребностями, которые тоже готовятся к отъезду».

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.