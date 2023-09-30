В Казахстане имам ударил маленького ребенка в мечети. Его уволили

CentralAsia (KZ) - В Сети появилось видео, на котором местный имам во время молитвы ударил маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как десятки мужчин совершают намаз в мечети села Шелек. В один момент один из детей, стоявших вместе со взрослыми, пробегает перед имамом и тот бьет его так, что ребенок падает.

На инцидент отреагировали в прокуратуре Алматинской области. В надзорном органе ищут свидетелей резонансного случая.

Как сообщили в муфтияте, состоялась специальная встреча с участием сотрудников администрации Енбекшиказахского района, жителей села Шелек, духовенства, жамагата мечети и родителей ребенка.

На совещании имам мечети «Хидаят» признал свою ошибку и принес извинения родителям ребенка, а также общественности. Законные представители ребенка приняли помилование имама, и обе стороны заключили между собой перемирие.

Духовное управление мусульман Казахстана вынесло соответствующее заключение и приняло меры к священнику, допустившему грубые действия. По приказу верховного муфтия имам мечети «Хидаят» был уволен.

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