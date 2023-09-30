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Население Таджикистана обучают действиям при возможных землетрясениях

CentralAsia (TJ) -  Среди населения Таджикистана с 25 сентября по 6 октября проводят обучающие мероприятия по подготовке населения к действиям при возможных землетрясениях. Об этом сообщает информагентство «Ховар» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

«Подобного рода мероприятия позволяют защитить население от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременно оповещать о возникновении угрозы или опасности. Землетрясение — непредсказуемое природное явление. Самая важная мера безопасности — это готовность», — отметили в Комитете.

Мероприятия приурочены к Международному дню по снижению риска бедствий, который отмечается 13 октября.

Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и Министерства образования и науки с помощью подготовленных презентаций и методом ролевых игр обучают население как правильно себя вести во время и после землетрясений.

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