В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение, поскольку сильные штормы привели к наводнениям. Об этом сообщает BBC.

Многие системы метро, ​​улицы и шоссе города были затоплены, а по крайней мере один терминал в аэропорту Ла-Гуардия закрылся в пятницу, а затем вновь открылся.

В некоторых частях города выпало до 20 см.

Губернатор Кэти Хоукул объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей. Она призвала людей принять меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытаться передвигаться по затопленным дорогам.

О погибших или тяжелых травмах не сообщается.

Чрезвычайное положение было также объявлено в городе Хобокен в штате Нью-Джерси, расположенном прямо через реку Гудзон от Нью-Йорка.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил людей, что настало время «повышенной бдительности и крайней осторожности», поскольку введено чрезвычайное положение. «Некоторые из наших метро затоплены, и передвигаться по городу крайне сложно», - сказал он на брифинге для прессы.

По данным Metropolitan Transportation Agency, наводнение вызвало серьезные сбои в работе системы метро Нью-Йорка и пригородной железной дороги Metro North. Некоторые линии метро были полностью приостановлены, а многие станции закрыты.

В Мамаронеке, пригороде округа Вестчестер к северу от города, сотрудники службы экстренной помощи использовали надувные плоты для спасения людей, застрявших в зданиях в результате наводнения, сообщает Reuters.

На фотографиях и видеозаписях видно, как люди идут по коленям в воде, а улицы и метро пострадали от сильного дождя. На нескольких видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода льется с потолка и стен станций метро, ​​а также на затопленные платформы.