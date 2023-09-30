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В Узбекистане ввели ответственность за пропаганду многоженства

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за пропаганду многоженства и совершение «никоха» без регистрации брака введут административную и уголовную ответственность, сообщает Nova24.uz со ссылкой на Сенат.

Согласно информации, на заседании парламента отмечался рост случаев пропаганды многоженства, его «преимуществ», о которых говорится посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов.

В результате в стране возросло количество детей, рожденных вне брака. К примеру, в 2020 году в стране зарегистрировали рождение 16 564 детей на основании заявления матери-одиночки, в 2022 году этот показатель достиг 18 955 детей.

Вместе с тем законом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя или более женами, публичное отрицание равноправия женщин и мужчин. Закон одобрен сенаторами.

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