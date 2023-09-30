Узбекистанцев предостерегли от поездок в Индию, где наблюдается вспышка нового вируса

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцев предостерегли от поездок в Индию, где наблюдается вспышка нового вируса, сообщает vzglyad.uz.

В Индии наблюдается вспышка вируса нипах, от которого на юге этой страны погибли два человека.

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия, Всемирная организация здравоохранения представила информацию о вспышке вируса нипах в индийском штате Керала. По состоянию на 22 сентября этого года было подтверждено шесть случаев заражения нипах, в том числе два случая смерти.

Отмечается, что вирус нипах – это тип вируса, который вызывает серьезное заболевание, сопровождающееся воспалением головного мозга или респираторными заболеваниями.

В Комитете призвали предпринимателей, занимающихся торговлей, а также соотечественников, решивших поехать в Индию, помнить о важности соблюдения следующих рекомендаций, чтобы не заразиться вирусом:

соблюдать правила личной гигиены;

тщательно мыть фрукты перед употреблением;

употреблять соки, прошедшие термическую обработку;

не есть поврежденные фрукты.