- Узбекистан, общество
- 15:48, 30 сентября 2023
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CentralAsia (UZ) - Узбекистанцев предостерегли от поездок в Индию, где наблюдается вспышка нового вируса, сообщает vzglyad.uz.
В Индии наблюдается вспышка вируса нипах, от которого на юге этой страны погибли два человека.
Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия, Всемирная организация здравоохранения представила информацию о вспышке вируса нипах в индийском штате Керала. По состоянию на 22 сентября этого года было подтверждено шесть случаев заражения нипах, в том числе два случая смерти.
Отмечается, что вирус нипах – это тип вируса, который вызывает серьезное заболевание, сопровождающееся воспалением головного мозга или респираторными заболеваниями.
В Комитете призвали предпринимателей, занимающихся торговлей, а также соотечественников, решивших поехать в Индию, помнить о важности соблюдения следующих рекомендаций, чтобы не заразиться вирусом:
- соблюдать правила личной гигиены;
- тщательно мыть фрукты перед употреблением;
- употреблять соки, прошедшие термическую обработку;
- не есть поврежденные фрукты.