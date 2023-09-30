экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистанцев предостерегли от поездок в Индию, где наблюдается вспышка нового вируса

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцев предостерегли от поездок в Индию, где наблюдается вспышка нового вируса, сообщает vzglyad.uz.

В Индии наблюдается вспышка вируса нипах, от которого на юге этой страны погибли два человека.

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия, Всемирная организация здравоохранения представила информацию о вспышке вируса нипах в индийском штате Керала. По состоянию на 22 сентября этого года было подтверждено шесть случаев заражения нипах, в том числе два случая смерти.

Отмечается, что вирус нипах – это тип вируса, который вызывает серьезное заболевание, сопровождающееся воспалением головного мозга или респираторными заболеваниями.

В Комитете призвали предпринимателей, занимающихся торговлей, а также соотечественников, решивших поехать в Индию, помнить о важности соблюдения следующих рекомендаций, чтобы не заразиться вирусом:

  • соблюдать правила личной гигиены;
  • тщательно мыть фрукты перед употреблением;
  • употреблять соки, прошедшие термическую обработку;
  • не есть поврежденные фрукты.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com