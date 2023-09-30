В Туркменистане строят новую мечеть, ее назовут в честь президента «Сердар-хаджи»

CentralAsia (TM) - В городе Шатлык Марыйского велаята строят новую мечеть и готовятся к визиту президента Сердара Бердымухамедова, который 22 сентября отметил свое 42-летие, а 24 сентября на заседании Халк Маслахаты получил звание Героя Туркменистана.

Как сообщает Turkmen News, завершение строительства ожидается в конце ноября, а открытие, скорее всего, состоится ко Дню нейтралитета 12 декабря. Строители говорят, что мечеть назовут в честь Сердара-хаджи.

Мечеть, которую начали возводить в 2022 году, сейчас достраивают.

Строители говорят, что культовое сооружение назовут в честь президента: мечеть Сердара-хаджи. Такой статус в исламе получает каждый, кто совершил паломничество в Мекку. Более того: некоторые горожане ожидают, что и весь Шатлык переименуют в честь третьего президента.