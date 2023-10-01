Великобритания ввела санкции против Александра Куренкова, недавно посетившего Монголию

CentralAsia (MNG) - Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александр Куренкова, Центризбиркома и экс-депутата Госдумы Александра Сидякина.

Страна расширила санкционный список на 11 позиций. Ограничения коснутся секретаря ЦИК России Натальи Будариной, главы исполкома "Единой России" Александра Сидякина, и еще семи человек - назначенных Россией чиновников оккупированных территорий Украины.

Под санкции также подпала Центральная избирательная комиссия РФ.

Внесенным в санкционный лист запретят въезд в Великобританию и арестуют счета.

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