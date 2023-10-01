Более 2,6 млн казахстанцев — люди старше 60 лет

CentralAsia (KZ) - На начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек — 13,2% от общей численности страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Из них 1 031 051 мужчина (39,4%) и 1 585 064 женщин (60,6%)

Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в городе Алматы — 288 922 человека, в Карагандинской области — 200 186 человек, Туркестанской — 190 160 человек и Алматинской областях — 177 685 человек.

В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тысячи человек. Из них 63,4% приходится на мужчин и 36,6% – на женщин. По сравнению с предыдущим годом число занятого населения в возрасте 60-64 лет уменьшилось на 4,6%, при этом значительное уменьшение (16,1%) приходится на женское население данной возрастной группы.

На начало 2022-2023 учебного года в организациях высшего и послевузовского образования в возрасте 63 лет и старше число мужчин составило 2 887 человек, женщин старше 60 лет – 4 189 человек.

Академическую степень магистра имеют 322 человека, доктора философии – 132 человека, доктора по профилю – 145 человек, доктора наук – 1 512 человек, кандидаты наук – 3 336 человек, профессоры – 1 238 человек и доценты – 1 986 человек.

По сравнению с предыдущим годом число получателей пенсий и государственных социальных пособий увеличилось на 2,8%, средний размер назначенной месячной пенсии лицам в возрасте 60 лет и старше увеличился на 9,7%.

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