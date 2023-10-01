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В результате наводнений во Вьетнаме погибли девять человек

CentralAsia (CA) -  В результате наводнений в северных и центральных регионах Вьетнама, произошедших 26-28 сентября, погибли 9 человек, 1 человек пропал без вести и еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальный руководящий комитет страны по предотвращению и контролю стихийных бедствий.

Наводнения, вызванные проливным дождем, также повредили дома, дороги, пруды для аквакультуры, рис и другие культуры, а также привели к гибели домашней птицы и крупного рогатого скота.

По данным Главного статистического управления страны, в результате стихийных бедствий, в основном наводнений и оползней, за первые девять месяцев этого года во Вьетнаме погибли или пропали без вести 98 человек, а еще 103 получили ранения.

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